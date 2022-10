スナク英首相、ハント財務相を再任－外相と国防相も現状維持

英国のスナク新首相は、ハント財務相を再任した。スナク氏は前任者トラス氏が残した経済面の誤りを「修正する」としつつ、新政権を支持する意向を示す有力な現閣僚を維持した。

ハント氏は31日に財政計画を発表する予定。同氏が前政権下で急きょ財務相に起用されて以来、金融市場はある程度の落ち着きを取り戻している。

英国は「深刻な経済問題」に直面していると危機感を募らせるスナク首相は主要閣僚の人事を発表。財務相のほか、クレバリー外相、ウォレス国防相も再任した。副首相兼法相には、ジョンソン政権で同じ役職を務めたドミニク・ラーブ氏を指名した。

スナク氏は首相就任後に官邸前で行った演説で、「この政府は自分たちで支払いきれない債務を子供や孫たちの次の世代に残すことはしない」と言明した。

