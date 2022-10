中国人民元の中心レート、2008年以来の元安水準－通貨安容認か

中国人民銀行(中央銀行)は25日、人民元の中心レートを1ドル=7.1668元と、2008年以来の元安水準に設定した。予想平均は7.2198元だった。ドル高が進行する中、元安を容認しつつあることを示唆した。

オフショア市場では人民元が一時0.6%下落し、オフショア取引が始まった2010年以降で最安値を更新した。本土市場でも0.6%下げて7.3050元と、2007年12月以来の安値を付ける場面があった。

原題: China’s Yuan Drops as PBOC Sets Fix at Weakest Level in 14 Years、China Sets Yuan Fixing at Weakest Level Since 2008、Onshore Yuan Weakens Past 7.3/Dollar After PBOC Fixing(抜粋)