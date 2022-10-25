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中国人民元の中心レート、2008年以来の元安水準－通貨安容認か

Chester Yung
更新日時
  • 中心レート、25日は１ドル＝7.1668元－予想7.2198元
  • オフショア人民元が最安値、本土市場でも7.3元台と07年以来の安値

中国人民銀行（中央銀行）は25日、人民元の中心レートを１ドル＝7.1668元と、2008年以来の元安水準に設定した。予想平均は7.2198元だった。ドル高が進行する中、元安を容認しつつあることを示唆した。

　　オフショア市場では人民元が一時0.6％下落し、オフショア取引が始まった2010年以降で最安値を更新した。本土市場でも0.6％下げて7.3050元と、2007年12月以来の安値を付ける場面があった。

Offshore yuan drops after China set fixing at weakest since 2008
 
 

原題：China’s Yuan Drops as PBOC Sets Fix at Weakest Level in 14 Years、China Sets Yuan Fixing at Weakest Level Since 2008、Onshore Yuan Weakens Past 7.3/Dollar After PBOC Fixing（抜粋）

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