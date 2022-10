【欧州市況】株上昇、企業決算や次期英首相への期待で－英国債上昇

24日の欧州株は上昇。今週相次ぎ発表される企業決算のほか、スナク次期英首相への期待から買いが優勢になった。

ストックス欧州600指数は1.4%高。公益、建設、メディア関連株が上昇した。一方、鉱業株のパフォーマンスは金属相場の下落に連れて他の銘柄を下回った。

中型株で構成される英FTSE250指数は0.8%高。FTSE100指数は0.6%上昇した。英国は高インフレや金利上昇、住宅ローンコスト上昇といった逆風にさらされ、スナク氏は経済の難しい立て直しに取り組むことになる。

ウェイバートン・インベストメント・マネジメントの英株式調査責任者、ティネケ・フリッケ氏はスナク氏について「安定した人材」と述べた上で、「英国資産は割安だが、そのまま割安でいる可能性がある」と述べた。

欧州債市場では英国債の利回り曲線がブルスティープ化。短期金融市場ではイングランド銀行(英中央銀行)による利上げ見通しが後退した。

英2年債利回りは37ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.43%。1993年以来となる大幅な下げとなった。

英利上げの織り込み具合は最大20bp後退し、ピーク金利は来年8月までの5.11%となっている。これは9月23日以来の低水準。

ドイツ債利回り曲線はブルフラット化。短期金融市場では欧州中央銀行(ECB)による利上げ見通しは最大5bp縮小しした。今週の会合では72bpの利上げが織り込まれている。

10月24日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.01% -0.03 独国債10年物 2.33% -0.09 英国債10年物 3.75% -0.31

原題:UK 2-Year Yield Tumbles the Most Since 1993: End-of-Day Curves

European Stocks Rise Amid Earnings as Sunak Set to Become Leader

(抜粋)