英与党・保守党の党首選でスナク元財務相が当選し、次期首相に就任する見通しとなった。立候補を表明していたモーダント下院院内総務はスナク氏を全面的に支持すると述べ、党首選から撤退した。

原題:UK’s Mordaunt Says Sunak Has My Full Support as PM

Sunak Set to Be Next UK Prime Minister After Mordaunt Drops Out

(抜粋)