【ウクライナ】ロシア、ウクライナが「汚い爆弾」使用計画と主張

ロシアのショイグ国防相は23日、英国とフランス、トルコの国防相とそれぞれ電話会談を行い、ウクライナが放射性物質を拡散させる「ダーティーボム=汚い爆弾」の使用を計画しているとの「懸念」を伝えた。ウクライナはこれを否定し、ロシアが戦争をエスカレートさせるための口実作りだと非難した。

ショイグ国防相は同日、オースティン米国防長官ともこの3日間で2回目の電話協議を行った。米国はダーティーボムに関するロシアの主張について、「見え透いた虚偽」だと指摘。オースティン長官は「ロシアによるいかなるエスカレーションの口実も拒否した」と米国防総省報道官が明らかにした。

23日の中国共産党・第20期中央委員会第1回全体会議(1中全会)で総書記の3期目続投が正式に決まった習近平氏にロシアのプーチン大統領は祝電を送り、両国間の「包括的パートナーシップと戦略的相互関係」がさらに発展することをうれしく思うと述べた。

ウクライナ情勢を巡る最近の主な動きは以下の通り。

マスク氏、ウクライナ副首相にスターリンク提供続けると伝える

イーロン・マスク氏はウクライナのフェデロフ副首相に対し、米国防総省が資金面の支援を拒否した場合でも衛星通信サービス「スターリンク」のウクライナへの提供を続けると伝えた。

米英仏外相、「ダーティーボム」巡るロシアの主張は偽り

米英仏3カ国の外相は共同声明で、ウクライナが自国領土でダーティーボムを使用する準備をしているとのロシアの主張は偽りであり拒否すると表明した。

米ロ国防相が再度会談

ロシアのショイグ国防相は23日、オースティン米国防長官ともこの3日間で2回目の電話協議を行った。両国は会談内容の詳細を公表しなかったものの、米国防総省報道官はオースティン長官が「ロシアによるいかなるエスカレーションの口実も拒否した」と明らかにした。

米国家安全保障会議(NSC)のワトソン報道官はダーティーボムに関するロシアの主張について、「見え透いた虚偽」だと指摘した。

ミサイル攻撃で停電のウクライナ西部の都市、電力復旧

ウクライナ国営電力会社ウクルエネルゴは、22日のロシアのミサイル攻撃で住民70万人近くへの電力供給が途絶えていた西部の都市フメリヌィツィクィイの電力が復旧したと発表した。現在、リブネなど3地域の復旧に取り組んでいる。

ウクルエネルゴはまた、キーウと隣接する4地域への電力供給の制限を指示した。

プーチン大統領、習主席に祝電

23日の中国共産党・1中全会で総書記の3期目続投が正式に決まった習近平氏にロシアのプーチン大統領は祝電を送り、両国間の「包括的パートナーシップと戦略的相互関係」がさらに発展することをうれしく思うと述べた。続投決定後、最も早く祝意を表した世界の首脳の一人となった。

上海協力機構(SCO)首脳会議に合わせウズベキスタンのサマルカンドで会談するロシアのプーチン大統領(左)と中国の習近平国家主席(2022年9月16日) Photographer: SERGEI BOBYLYOV/AFP

原題: Ukraine Latest: Russia Presses Warning of ‘Dirty Bomb’ by Kyiv、Elon Musk Told Ukraine’s Federov He Wouldn’t Turn Off Starlink、UK, US, France Reject Russia’s False Allegations About Ukraine(抜粋)