シカゴ連銀総裁、さらなる利上げ予想－その後は金利を当面維持へ

米シカゴ連銀のエバンス総裁は21日、同連銀が共催したコミュニティーバンキング会議で、「連邦準備制度はインフレ率を目標平均の2%に戻すことにコミットしている」とした上で、「そのためには金利をさらに引き上げ、そのスタンスを当面維持する必要があるとみている」との認識を示した。

同総裁は「当然ながら政策の正確な道筋は経済動向と見通しへのリスクに左右される」と指摘。「インフレ率を連邦準備制度の目標である2%まで引き下げるには、一定期間の景気抑制的な金融状況で経済全体の需給バランスを改善させることが必要だ。それにより、成長率がトレンドを下回り、労働市場の状況がいくらか緩和されるだろう」と述べた。

さらに、「名目フェデラルファンド(FF)金利は2023年初めに4.5%をやや上回る水準に上昇し、政策調整が経済に与える影響を米連邦公開市場委員会(FOMC)が見極める間、しばらくこの水準にとどまるだろう」と予想した。

イベントは21日の朝に開催され、メディアには非公開だった。その後、総裁発言の 録画が公開された。

原題:Fed’s Evans Sees Further Rate Hikes Ahead, Policy Then on Hold(抜粋)