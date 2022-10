週明け24日のアジア時間早朝の外国為替市場で、ポンドが上げ幅を拡大した。ジョンソン前英首相が保守党党首選に出馬しないとの 声明を発表した。

英ポンドは対ドルで0.8%高の1ポンド=1.1392ドル。一時は0.9%高の1.1399ドルを付けた。先週は1.2%高と、2週連続で上昇した。

ドル・円は0.1%高の1ドル=147円82銭。先週は0.7%下落し、9週連続の上昇に歯止めがかかっていた。

原題:Pound Extends Gain to 0.9% After Johnson Pulls Out of PM Race 、

Dollar Mixed Against G-10 in Early Sydney Trade; Pound Advances(抜粋)