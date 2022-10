【欧州市況】英国の超長期債が上昇、週間で過去最大－株下落

21日の欧州株は下落し、週間での上げ幅を縮小した。債券利回りは上昇。中央銀行のタカ派的な政策や英国の政治混乱が懸念された。

ストックス欧州600指数は0.6%下落。 米10年債利回りが一時2007年以来の高水準に上昇し、 ドイツ10年債利回りは2011年以来初めて2.5%を上回った。一方で市場では、米利上げの減速見通しに関するウォールストリート・ジャーナル( WSJ)の報道も意識された。同報道によれば、一部の米連邦準備制度理事会(FRB)当局者らは政策の引き締め過ぎを懸念している。

英国のFTSE250指数は1.1%安。トラス首相の後任を決める 保守党党首選の行方が注目されている。同首相の辞任で、英財務省は31日に予定する中期財政計画の発表を延期せざるを得なくなる可能性があるとの報道もあった。党首選にはモーダント下院院内総務が出馬を表明。立候補を正式に明らかにしたのは今のところ同氏のみで、届け出は24日に締め切られる。

欧州債市場では、最近の市場混乱の中心にあった英超長期債が大幅上昇。30年債利回りは週間で合計72ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げ、過去最大の低下を記録した。

英10年物と30年物のインフレ連動債利回りも、過去最大の低下に向かっている。

トラス首相退陣とその経済政策撤回に市場は安堵(あんど)した。イングランド銀行(英中央銀行)が年内の保有国債売却計画から長期債を除外したことも相場を支えた。

ドイツ債は10年債利回りが11年以来となる2.5%を一時上回ったものの、急速に上昇幅を削った。米利上げペースが12月に減速する見通しをWSJが伝えたことが背景にある。

短期金融市場は来週の欧州中央銀行(ECB)利上げ見通しを72.5bpに後退させた。金利がピークを付ける2023年9月までの利上げ幅は233bpと見込まれ、前日比で18bp低下した。

10月21日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.04% -0.08 独国債10年物 2.42% +0.01 英国債10年物 4.05% +0.14

原題:European Stocks Decline on Rising Yields as UK Politics in Focus(抜粋)

UK Bonds at Heart of Market Turmoil Cap Best Week on Record(抜粋)

Bunds, Gilts Trim Drop as Fed Hike Bets Pared: End-of-Day Curves(抜粋)