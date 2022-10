ドル円が乱高下、一時152円接近も146円台に反転－当局介入と報道

21日のニューヨーク外国為替市場で、円は1ドル=152円に接近するまで下落した後に切り返し、146円台前半まで急反発した。日本経済新聞の電子版は関係者の話として、政府・日銀が円を押し上げるため再び介入したと報道した。

政府・日銀が円買い・ドル売り介入、一時151円台で-報道 (1)

円の上昇率は2%を超え、一時146円23銭近辺。反転前に円はドルに対し一時1%余り下落し、32年ぶりの安値となる151円94銭を付けていた。複数のトレーダーによると、ロンドンフィキシングの時間帯に反転が始まり、100億ドル(約1兆4700億円)余りが売買された。

この反転でドルを売った中には東京を拠点とする機関が複数あったと、トレーダーらは語った。

財務省幹部は「介入したかどうかコメントしない」と述べた。

米連邦準備制度理事会(FRB)がインフレ対応で大幅利上げを継続するとの見方から、21日のアジア時間の取引で米10年債利回りは一段と上昇した。だが、ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が利上げ減速の見通しを報道し、利回りは低下に転じた。

米国債利回り、一部で下げに転じる-利上げ減速見通しの報道で (1)

政府・日銀はこれまで、一方的な動きには介入すると繰り返し警告してきた。ただ、世界の中央銀行が利上げを進める一方で日銀が超緩和的な政策を維持する限り、介入があるとしても効果は限定的だろうと一部のアナリストは指摘する。

ドイツ銀行のチーフ国際ストラテジスト、アラン・ラスキン氏は、介入が公式に確認されてはいないが、「市場では介入のうわさで持ちきりだ」と述べた。その上で「現在の環境では、介入は短期的な一時しのぎに過ぎない」との見方を示した。

政府は9月、円が対ドルで145円90銭まで下げた後で1998年以来となる円買い・ドル売りの為替介入を実施。円安に歯止めをかけようと、財務省は同月に約 2兆8000億円を費やした。

鈴木俊一財務相は21日、150円台まで進んだ円安について「今、私どもは市場を介して、投機筋と厳しく対峙(たいじ)している状況にある」との認識を示していた。「投機による過度な変動は容認できない」とした上で「為替市場の動向を高い緊張感を持って注視するとともに、過度な変動に対しては適切な対応を取りたい」とも述べた。

