米財政赤字、22年度は過去最大の縮小－賃金や雇用増で歳入が急増

米国の財政赤字は2022年会計年度（21年10月－22年９月）に過去最大の規模で縮小した。縮小は２年連続。新型コロナウイルスに関連した支援支出の終了に加え、賃金や雇用の増加による歳入急増を反映した。

21日に公表された米財務省のデータによると、22年度の財政赤字は１兆3800億ドル（約209兆円）。前年度は２兆7800億ドルに修正された。

バイデン米大統領が発表した連邦政府の大学学生ローンの返済を一部免除する 計画について、同省は９月の財政収支に4300億ドルの影響を及ぼしたと明らかにした。同コストは前年同月の1370億ドルから大幅に増加した。ただし、10月以降に一段のこうした大規模な影響が出るとは想定していないと説明した。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題： US Budget Gap Plunges to $1.38 Trillion as Pandemic Aid Unwinds（抜粋）