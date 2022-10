21日午後のアジア時間帯の取引で、米国の10年国債の実質利回りを反映する10年物インフレ連動債(TIPS)の利回りが一時3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、1.76%と2009年以降で最も高い水準に達した。

米連邦準備制度の当局者が示すタカ派的な金融政策スタンスが、実質利回りを押し上げる要因となっている。

原題:US 10-Year Real Rates Climb to the Highest Level Since 2009(抜粋)