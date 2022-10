中国、共産党大会閉幕後に元安進行容認か－中心レート引き下げへ

中国共産党大会の閉幕後に人民元が対ドルで一段と下落すると市場関係者は予想している。

ブルームバーグが今週実施した調査では、回答したトレーダー30人のうち約9割が、5年に一度の党大会が22日に終了した後、中国人民銀行(中央銀行)が狭いレンジ内に設定してきた中心レートを引き下げると予想した。半数は年内に人民元が1ドル=7.4-7.5元に下落すると想定。現行水準付近の7.25元前後にとどまると答えたのはわずか10%だった。

「中国は元安トレンドの再開を容認すると思う」とRBCキャピタルマーケッツのアジア為替戦略責任者、アルビン・タン氏は指摘。米国の金利上昇が進む一方で、人民元の調達コストは低下しており、ドルの対元上昇圧力が積み上がっていると語った。

ナットウエスト・グループの中国担当チーフエコノミスト、劉培乾氏は「党大会中は人民銀が為替相場の安定を維持するが、大会後はドル・元の特定水準を防衛する強い意図は示さないとわれわれは考えている」と述べた。

人民銀は21日、人民元の対ドル中心レートを37営業日連続で市場予想より元高水準に設定した。

原題: PBOC Seen Allowing Weaker Yuan Fix After Congress, Survey Shows、China Sets Stronger-Than-Expected Yuan Fix for 37th Day(抜粋)