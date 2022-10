中国西安市が全域封鎖の臆測否定、一部地域は「管理下」に

中国陝西省の西安市は市全域のロックダウン(都市封鎖)は実施しないものの、一部地域は新型コロナウイルスの高・中程度リスク地域に適用されるルールに基づき「管理」される。西安市政府の微信(ウィーチャット)の公式アカウントに掲載された地元メディアの20日付 記事で明らかになった。

この日、人口1300万人の同市全域でロックダウンが行われるといううわさがソーシャルメディアに広がり、買いだめによりスーパーマーケットで一部の商品が品切れになっていた。

同アカウントに掲載された別の投稿によると、同市はハイリスク地域に13地域、中程度リスク地域に15地域、それぞれ追加した。

中国本土全体の20日の新規感染者は783人。北京、上海両市はいずれも13人だった。広東省広州市は56人。

安徽省の省都、合肥市は20日、コロナ対策として映画館やジム、インターネットカフェ、バーを含む屋内施設の営業を止めたと 発表。対面授業も一部中止された。

原題:Xi’an Denies Lockdown Rumor, But Some Areas to Be ‘Managed’ (1)、 China Locks Down Parts of Xi’an as Covid Zero Curbs Ripple (1)(抜粋)