イーロン・マスク氏、ツイッター従業員75％削減を計画－報道

イーロン・マスク氏は、米 ツイッターの従業員を数カ月間で約75%削減することを計画している。米紙ワシントン・ポストが匿名の関係者へのインタビューや入手した書類を引用して報じた。

マスク氏による440億ドル(約6兆6000億円)でのツイッター買収は28日までに手続きが完了する見通し。ワシントン・ポストによれば、マスク氏はツイッターの従業員数を2000人程度に減らす計画。現在は7500人を雇用している。

マスク氏は資金調達を銀行関係者に当初打診した際、ツイッターの人員を削減する考えを示したと、ブルームバーグは4月に事情に詳しい複数の関係者を引用して 伝えていた。

電気自動車メーカー、テスラの最高経営責任者(CEO)でもあるマスク氏は今月、ツイッターに当初条件での買収を再提案した。ワシントン・ポストは、マスク氏による買収が最終的に実現しなくても、ツイッターはコスト削減のため人員を削減する必要があると伝えた。

