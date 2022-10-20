【欧州市況】英国株上昇、首相辞意表明で－ポンドも一時対ドル１％高

20日の欧州株は一時の下げを解消して上昇。米国のハイテク株が上げると、欧州でもテクノロジー株が値上がりした。英国株はトラス英首相の辞意表明を受け上昇した。

トラス英首相が辞任発表、２カ月足らず－大型減税案で混乱招く (2)

ストックス欧州600指数は0.3％上昇。一時は0.7％安まで下落していた。英ＦＴＳＥ250指数は一時1.2％高。トラス氏の辞意表明を手掛かりにしたポンド上昇が支援材料となった。大型株で構成される英ＦＴＳＥ100指数も高い。

ポンドは対ドルで一時１％超上昇し、１ポンド＝1.13ドルを上回った。ＨＹＣＭのアナリスト、ジャイルズ・コグラン氏は「トラス氏の辞任はポンドにとってはややポジティブな材料となる可能性が高い。後任者次第だが」と述べた。

ストックス欧州600指数の推移 出所：ブルームバーグ

欧州債市場では英国債がまちまち。償還期限が短めの国債は下落したが30年債は上昇。それを上回る超長期債は下落した。英政府から発表があるとのニュースの直後、英国債は一時的に全ての年限で上昇したが、トラス氏の辞意が明らかになると失速した。市場の関心は与党・保守党の次期党首選びや、イングランド銀行（英中央銀行）の債券売却計画などに集中している。

トラス氏の後継には、今夏の保守党党首選で決選投票に残ったスナク元財務相が有力候補とみられている。

ドイツ債のパフォーマンスは他のユーロ圏国債を下回った。

10月20日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.12% +0.03 独国債10年物 2.40% +0.03 英国債10年物 3.91% +0.04

原題： Pound Extends Gain as Focus Turns to Future UK Leadership

Pound Rallies After Truss Announces Resignation: Inside G-10

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（抜粋）