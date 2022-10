トラス英首相、党首不信任投票を管理する保守党役員と会談

トラス英首相は、保守党の一般議員を代表する1922年委員会のグラハム・ブレイディ委員長と会談している。首相府が電子メールで発表した。同委員会は最終的に党首選定に関する規則を決定する。当局者の1人によれば、会談は予定されていたものではなかった。

この展開は重大な意味を持つ可能性がある。一連の失策と減税計画などの撤回で、トラス氏の首相としての命運は風前の灯だからだ。首相がブレーバーマン内相を解任した後、保守党内の首相への怒りが強まり、議会は混乱に陥った。

トラス英政権は崩壊瀬戸際、与党で早期退陣論拡大-内相解任受け (2)

ブレイン首相報道官は20日の定例会見で、首相が19日は「困難な1日だった」と認めたとしながらも、首相は2025年1月までに行われる次回総選挙を党首として保守党を率いて戦うと信じていると言明した。

ポンドはドルに対する下げを消し、1ポンド=1.1221ドルでの取引。

原題:Truss Meets With UK Tory Official in Charge of Leadership Votes(抜粋)