円が対ドルで150円台に下落、1990年以来の円安

20日の外国為替市場では、日本時間午後の取引で円が一時1ドル=150 円台に下落し、1990年以来32年ぶりの安値を更新した。円は150円08銭を付け、日本の当局による再度の円買い・ドル売り介入の可能性に警戒が強まっている。

鈴木俊一財務相は同日夕、円が150円台を付けたことを受け、「ボラティリティーに注目してそうした動きがある時には断固たる対応を取るという従来からの考えに変わりはない」とあらためて強調。その上で「投機による過度で急激な変化は容認できない」と述べるとともに、「これからも細かく緊張感持って動向をしっかりと見ていきたい」と語った。

鈴木財務相、断固たる対応取る考えに変わりない

19日の米金融市場で米国債利回りが急上昇し、日米金利差が拡大したのを受け、円は20日の東京市場では、対ドルで一時149円96銭を付けて32年ぶりの安値を更新。日本政府・日銀は9月に24年ぶりとなる円買い介入を実施したが、円の下落基調が続いていた。

カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマースのG10通貨ストラテジー責任者、ジェレミー・ストレッチ氏は、「150円台乗せで当局の次の行動のリスクが高まるかというと、金融当局が特定の水準に対して反応するとは思わない」とし、「先にも述べたが円の弱さの根拠、つまり黒田東彦日銀総裁の金融政策姿勢の修正を伴わない単独の介入は引き続き失敗する運命だ」と述べた。

円は一時0.2%安の1ドル=150円08銭を付けた後、やや値を戻し、日本時間同日午後5時40分現在、149円93銭で推移している。

