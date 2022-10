フィリップ・モリス・インターナショナル( PMI)と アルトリア・グループは、加熱式たばこ「IQOS(アイコス)」をカバーする米国での商業関係を2024年4月30日に終了することで合意した。PMIが20日発表した。

合意によると、PMIは総額27億ドル(約4050億円)の現金を支払う。このうち10億ドルの支払いは合意成立時に手元現金を使って実施。残り17億ドルと利子は23年7月までに支払われる。

原題:Philip Morris to End Commercial Relationship for IQOS in US(抜粋)