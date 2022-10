中国当局、入国者のコロナ隔離期間短縮を議論－関係者

中国当局は入国者に対する新型コロナウイルスの強制隔離期間を短縮するかどうか議論している。協議に詳しい複数の関係者が明らかにした。コロナを徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策の余波で、中国の国際的な孤立化が進んでいた。

非公開の協議だとして匿名を条件に話した関係者によると、政府機関の担当者らは隔離期間についてホテルで2日間、その後は自宅で5日間へと短縮することを検討している。現在は入国後7日間はホテルで隔離され、その後も3日間は自宅にとどまり、健康観察を続けて定期的な検査が求められる。

ゼロコロナの費用対効果高いと中国メディア-世界経済に確実性と主張

隔離期間の変更には指導部の承認が必要となるため、修正されたり、短縮が見送られたりする可能性もある。国家衛生健康委員会にコメントを求めたが、すぐには返答がなかった。

今回の報道を受け、ナスダック100先物は日本時間午後1時27分時点で0.6%安と下落率を縮小。一時は1.3%下げていた。S&P500種株価指数先物は0.3%安。一方、オフショア人民元は一時0.5%高となった。

