中国ローンプライムレート、10月も据え置き－人民元安が進行

中国人民銀行(中央銀行)は20日、新規貸出金利の指標となるローンプライムレート(LPR)を2カ月連続で据え置くと発表した。人民元安が進行する中で、中期貸出制度(MLF)の1年物金利も現行水準に維持していた。

1年物は3.65%に据え置き。ブルームバーグが調査したエコノミスト16人のうち15人の予想通り。また、住宅ローンの参照金利である5年物も4.3%で維持された。エコノミスト13人中12人が見込んでいた通りだった。

LPRは18の銀行が最良顧客に提示する金利に基づき、1年物MLF金利の上乗せとして示される。8月に予想に反して引き下げられたMLF金利もその後は据え置きが続いている。

中国人民銀、MLF金利据え置き-景気下支えで流動性吸収見送り

一方、人民銀は20日、元の中心レートを1ドル=7.1188元に設定した。ブルームバーグ調査の予想平均は7.2138元だった。元高方向での予想との乖離(かいり)はこれまでで最大となった。

原題: Chinese Banks Maintain Benchmark Lending Rates as Yuan Slides、China Sets Yuan Fix at Strongest Bias on Record Versus Estimates(抜粋)