財政基盤の強化を探る英政府が銀行に課している税率を引き上げるのではとの懸念が、ロンドン金融街のシティーで広がっている。

ハント新財務相は、超過利潤税について検討する際にはいかなる可能性も「排除しない」と発言。銀行に警戒感が強まった。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)は18日、ハント氏が銀行とエネルギー企業に対する増税を検討していると報じた。

ハント英財務相、新たな方向転換の可能性排除せず-トラス氏税計画で

19日の英株式市場では、ロイズ・バンキング・グループやナットウエスト・グループ、 バークレイズといった銀行株が値下がりしている。

