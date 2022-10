ゴールドマン、米株は予想されるリセッションのリスク反映していない

ゴールドマン・サックス・グループはディフェンシブ株の投資判断を「オーバーウエート」、景気循環株を「アンダーウエート」に変更した。米国株は「現在、多くのポートフォリオマネジャーが今後1年に到来すると予想している米リセッション(景気後退)のリスクを反映していない」と指摘した。

「オーバーウエートの推奨は総じてディフェンシブ株で、インフレ率と金利が高い環境での利益とバリュエーションに対する大きなリスクを反映している」と、デービッド・J・コスティン氏らストラテジストは18日のリポートで説明した。

景気減速継続の影響を最小限に抑えるため、景気循環セクターをアンダーウエートの対象にしているという。

それぞれの推奨のセクターは以下の通り。

オーバーウエート

ヘルスケア、生活必需品、通信サービス、エネルギー、耐久消費財、アパレル

アンダーウエート

工業、素材、自動車、メディア、半導体

ニュートラル

ソフトウエア、金融、一般消費財、不動産、公益事業

