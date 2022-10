ＥＣＢ政策金利ピークは3.5％、2023年６月－ノムラが予想を上方修正

欧州中央銀行(ECB)はインフレの広がりに伴い、これまでの予想より大幅な金利引き上げが必要になる可能性が高いとの見方から、ノムラのアナリストは、政策金利のピークの見通しを引き上げた。

ノムラのチームは来年1ポイントの追加利上げが決定され、政策金利が6月に3.5%でピークに達すると予想した。従来は2月に2.5%で利上げが終了するとみていた。

インフレはコア指標にまで拡大し「より定着した」ように見え、政策委員会メンバーはコアインフレにより注目し始めたとアナリストらは指摘。生活費上昇に対応する域内各国政府の財政出動の強化も基調インフレの上昇圧力になると分析した。

バランスシート縮小については、国債発行増と周辺国の国債スプレッド拡大リスクを考慮し、ECBが慎重に行動すると予想する。いわゆる量的引き締め(QT)は2023年4月に開始され、緩やかに進められるだろうとアナリストらは予測した。

原題:ECB Tightening Cycle Likely to Reach 3.5% In June 2023: Nomura(抜粋)