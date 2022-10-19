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金利トレーダー、ＣＰＩ巡りリスク拡大－ヘッジファンド売り持ち解消

Edward Bolingbroke
  • 先週はさまざまな先物契約でポジション構築進む－ＣＰＩ発表挟み
  • センチメントはまちまち、米国債利回りは４％上抜け

米国債先物トレーダーは先週、９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）発表前後に活発に動き、多くの先物契約でリスクを増やした。センチメントはまちまちで、10年物米国債利回りが４％を上抜けする一方、ヘッジファンドはＣＰＩ発表前に一部のショートポジションを手じまいしていた。

９月の米コアＣＰＩ、40年ぶりの大きな伸び－大幅利上げに道筋 (4)

　　18日発表されたＪＰモルガン・チェースの米国債顧客調査によると、ヘッジファンドで中立のポジションが減り、ロングポジションが増えたことが示された。この結果、ネットショートは６月末以来の低水準となった。

　　さまざまな市場で17日までのポジションの動きは以下の通り。

ヘッジファンド

　　ヘッジファンドは11日までの１週間に金利リスクへのエクスポージャーが最も大きいポジションを、10年債先物で計２万5000枚相当買い越した。その前の２週間はショートを増やしていた。

How investors stand overall in terms of 10-year future equivalents
 
 

Changes in Futures Positions

Weekly shifts in each contract in dollar-per-basis-point terms

Source: Commodity Trading Commission. Data for Week Through Oct. 11

リスク

　　トレーダーは10年債先物でリスクを増やした。13日のＣＰＩ発表直後に利回りは4.05％を突破。売り優勢の展開となって10年債売買高は急増し、ネットショートのポジション構築が進んだことが示唆された。先週は２年債先物でもリスクが大幅に増やされた。

US Futures Open Interest Weekly Summary

Source: CME, Bloomberg

大口取引

　　大口取引は引き続き活発で、流動性が低い中で相場を動かすことも多々あった。主な対象は10年債で、先週は６万枚強が取引された。

Weekly Futures Block Trade Summary

Source: CME, Bloomberg

原題：Rates Traders Added Risk Around CPI, Hedge Funds Covered Shorts（抜粋）

 

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