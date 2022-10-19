金利トレーダー、ＣＰＩ巡りリスク拡大－ヘッジファンド売り持ち解消

金利トレーダー、ＣＰＩ巡りリスク拡大－ヘッジファンド売り持ち解消Edward Bolingbroke
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先週はさまざまな先物契約でポジション構築進む－ＣＰＩ発表挟み
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センチメントはまちまち、米国債利回りは４％上抜け
米国債先物トレーダーは先週、９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）発表前後に活発に動き、多くの先物契約でリスクを増やした。センチメントはまちまちで、10年物米国債利回りが４％を上抜けする一方、ヘッジファンドはＣＰＩ発表前に一部のショートポジションを手じまいしていた。
９月の米コアＣＰＩ、40年ぶりの大きな伸び－大幅利上げに道筋 (4)
18日発表されたＪＰモルガン・チェースの米国債顧客調査によると、ヘッジファンドで中立のポジションが減り、ロングポジションが増えたことが示された。この結果、ネットショートは６月末以来の低水準となった。
さまざまな市場で17日までのポジションの動きは以下の通り。
ヘッジファンド
ヘッジファンドは11日までの１週間に金利リスクへのエクスポージャーが最も大きいポジションを、10年債先物で計２万5000枚相当買い越した。その前の２週間はショートを増やしていた。
リスク
トレーダーは10年債先物でリスクを増やした。13日のＣＰＩ発表直後に利回りは4.05％を突破。売り優勢の展開となって10年債売買高は急増し、ネットショートのポジション構築が進んだことが示唆された。先週は２年債先物でもリスクが大幅に増やされた。
大口取引
大口取引は引き続き活発で、流動性が低い中で相場を動かすことも多々あった。主な対象は10年債で、先週は６万枚強が取引された。
原題：Rates Traders Added Risk Around CPI, Hedge Funds Covered Shorts（抜粋）