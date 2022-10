独連銀総裁が債券保有の縮小主張－ＥＣＢ当局者、政策委控え議論

欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、 ナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁は18日、ECBのほぼ5兆ユーロ(約735兆円)に上る債券ポートフォリオを近く縮小すべきだとの認識を示した。

同総裁はベルリンで、「高水準の債券保有を検証することは重要だ」と指摘し、「償還を迎える債券分の一部を近く再投資しなくなり始める可能性が高いというのが私の見方だ」と語った。

ECBは2桁台のインフレ率に対応するため、すでに利上げを進めているが最近の危機で市場から買い入れた債券をどうするかを巡る議論も始まっている。

ナーゲル総裁は、債券保有の縮小容認は「インフレ率を中期目標の2%に確実に戻すというわれわれの決意を強調するものになる」と述べた。

ECB’s Bond Holdings May Shrink by 1% Monthly Source: Bloomberg

ECB政策委メンバーのマクルーフ・アイルランド中銀総裁は同日、ユーロ圏の賃金上昇ペースがインフレ率にある程度追い付いていく公算が大きいとの見方を示した。

キプロスの首都ニコシアでのパネル討論会で、同総裁は「実質賃金が追い付くことで、一定程度の二次的影響が見込まれる」と説明。「インフレ加速期待が根付く三次的、四次的影響の回避がわれわれの願いだ」と話した。

ECB政策委メンバーのヘロドトゥ・キプロス中銀総裁は同じ討論会で、欧州には賃金物価スパイラルの兆しはないと述べた。

ECBは来週の政策委で0.75ポイントの追加利上げを実施すると見込まれている。

