アドビの23年通期売上高見通し、市場予想やや下回る－為替変動が影響

米ソフトウエアメーカー、 アドビの2023年11月通期の売上高見通しはアナリスト予想をやや下回った。同社は為替変動と経済の不確実性で販売が落ち込むとみている。

18日の発表資料によれば、通期売上高は約192億ドル(約2兆8600億円)の見通し(レンジは191億-193億ドル)。一部項目を除いた1株利益は最大15.45ドルを見込む。アナリストの予想平均は1株利益が15.53ドル、売上高は198億ドルだった。

アドビは為替変動で通期売上高の伸びが4%押し下げられると予測した。

時間外取引でアドビ株は一時約3.5%高を付けた。

9-11月(第4四半期)については、売上高が約45億ドル、一部項目を除く1株利益が3.50ドルとの見通しを据え置いた。

原題: Adobe Annual Sales Forecast Falls Short on Currency Impact、Adobe Jumps After Forecasting 2023 Revenue $19.1B to $19.3B (1)(抜粋)