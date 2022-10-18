アドビの23年通期売上高見通し、市場予想やや下回る－為替変動が影響

アドビの23年通期売上高見通し、市場予想やや下回る－為替変動が影響Brody Ford
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通期売上高は約192億ドルの見通し、アナリスト予想198億ドル
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９－11月は売上高約45億ドル、１株利益3.50ドルとの予測維持
米ソフトウエアメーカー、アドビの2023年11月通期の売上高見通しはアナリスト予想をやや下回った。同社は為替変動と経済の不確実性で販売が落ち込むとみている。
18日の発表資料によれば、通期売上高は約192億ドル（約２兆8600億円）の見通し（レンジは191億－193億ドル）。一部項目を除いた１株利益は最大15.45ドルを見込む。アナリストの予想平均は１株利益が15.53ドル、売上高は198億ドルだった。
アドビは為替変動で通期売上高の伸びが４％押し下げられると予測した。
時間外取引でアドビ株は一時約3.5％高を付けた。
９－11月（第４四半期）については、売上高が約45億ドル、一部項目を除く１株利益が3.50ドルとの見通しを据え置いた。
原題：Adobe Annual Sales Forecast Falls Short on Currency Impact、Adobe Jumps After Forecasting 2023 Revenue $19.1B to $19.3B (1)（抜粋）