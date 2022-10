日本の米国債保有残高、８月は３年ぶり低水準－外国勢全体は増加

米財務省が18日に発表した最新統計によれば、日本の米国債保有残高は8月に2019年12月以来約3年ぶりの低水準に落ち込んだ。外国勢全体の保有残高はわずかに増加した。

日本の保有残高は1兆2000億ドル(約179兆円)と前月比345億ドル減少した。円相場下支えを狙った日本の通貨当局による9月の外国為替市場介入の前に保有残高は減少していたことを示した。介入を受けて日本の外貨準備高にあらためて注目が集まっている。

インフレ退治を目指す米金融当局による利上げを背景に、米国債相場は今年大幅下落している。日本の投資家は円安の結果、ドル建て投資のヘッジコストが米国債利回りを上回る水準に上昇したため特に大きな打撃を受け、米国債投資の魅力が低下している。

BMOキャピタル・マーケッツのストラテジスト、ベン・ジェフリー氏(ニューヨーク在勤)は日本の米国債保有残高減少について、「円安の影響を示しており、日本の財務省のデータで見られた内容と一貫性がある」と指摘した。

日本の米国債保有残高は2021年11月に記録した過去最大の1兆3300億ドルから約10%減少した。ただ、それでも日本の8月の保有残高は依然として外国勢では最大だった。外国勢2位の中国は18億ドル増加し9718億ドル。3位の英国は101億ドル増の6447億ドル。外国勢全体の保有残高は78億ドル増えて7兆5090億ドル。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数によると、ドルは8月に2.24%上昇した。米10年債利回りは8月に約54ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し3.19%。先週には4.08%と、08年10月以来の高水準を付けた。

