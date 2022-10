北朝鮮が東側の日本海と西側の黄海に向けて再び砲撃を行ったと、韓国軍合同参謀本部を引用して聯合ニュースが伝えた。今回の砲撃では合計で約250発が撃たれたという。

北朝鮮が韓国との境界近くから砲撃、日本海と黄海に-聯合

聯合によると韓国は砲撃について、朝鮮戦争休戦協定に違反する行為だと主張している。

原題:N.Korea Fired More Artillery Near Border, S.Korea Says: Yonhap(抜粋)