円は18日の取引で対ドルで1990年8月以来の安値を付けた直後に急反発した。

ドルは0.1%高の1ドル=149円13銭。148円19銭から149円29銭の間で乱高下した。

題:Dollar-Yen Drops 110 Pips in One Minute After Hitting Fresh High(抜粋)