ゴールドマン、Ｓ＆Ｐ500種のコール売りで中国株に強気の投資を

ゴールドマン・サックス・グループはS&P500種株価指数のコールオプションを売り、その資金でハンセン中国企業株指数(H株)のコールオプションを買う取引を勧めた。売り込まれてきた中国関連資産が他の資産に追いつくことに備えるポジションだ。

クリスチャン・ミュラーグリスマン氏らストラテジストは17日のリポートで、「中国へのエクスポージャーがある資産に対するセンチメントは当社の『グローバル成長ファクター』を下回っており、H株のボラティリティはーはS&P500種のボラティリティーよりも低いと指摘した。

ゴールドマンはアジア内での中国の配分を引き続きオーバーウエートとし、オフショア株よりも本土株を選好しているという。本土株は世界的マクロ経済の逆風や米中の緊張に対するエクスポージャーおよび感応度が比較的低いと指摘した。

原題:Goldman Says Sell S&P 500 Calls to Fund Bullish Options on China(抜粋)