中国経済の改善進んでいると李首相－共産党大会の習氏演説を踏襲

中国の李克強首相は17日、国内経済の改善が進んでいると述べるとともに、景気回復の持続を図る政策をより効果的に実施するよう関係当局に呼び掛けた。国営新華社通信が同日遅く報じた。

李首相は資源配分には市場が「決定的」な役割を果たすべきだと指摘。中国は経済の開放に取り組み、市場における公正な競争を促し、国民の生活を改善させると表明した。こうした誓いはいずれも、北京で16日に始まった共産党大会の冒頭で習近平総書記(国家主席)が行った活動報告の演説に盛り込まれていた。

中国共産党の習総書記、国際情勢で「危険な嵐」警告-党大会開幕

李首相はまた「合理的」な範囲内の経済運営を促し、その質の重要性を強調した。

中国は同じ17日、翌日に予定されていた7-9月(第3四半期)の国内総生産(GDP)発表を延期すると明らかにした。月次統計の発表も先送りされた。

中国、7-9月のGDP統計発表延期-新たなスケジュール示さず

中国人民銀行(中央銀行)は18日、人民元の中心レートを34営業日連続で市場予想より元高水準に設定した。

原題: China’s Economy Is Recovering and Improving, Premier Li Says、China Sets Stronger-Than-Expected Yuan Fix for 34th Day (抜粋)