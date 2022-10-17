独連銀総裁、利上げの時期尚早な停止に警告－刺激の迅速な撤回必要

欧州中央銀行（ＥＣＢ）の政策委員会メンバー、 ナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁は17日、ＥＣＢが金融政策による経済への支援の急ピッチな縮小を続ける必要があり、利上げをあまりに早く停止すべきでないとの認識を示した。

ナーゲル独連銀総裁は米ハーバード大学での講演で、インフレが「驚くほど」高水準にあり、金融政策はなお緩和的で、「その刺激を迅速に撤回しなければならない」と述べ、政策金利は必要なら「景気抑制的な領域」に動かすことが求められると発言した。

ＥＣＢは来週27日に開く政策委会合でも、９月に続き75ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）の利上げを決定すると予想されている。

Rate Path ECB is seen pausing rate hikes after March next year Source: Bloomberg survey of economists conducted Oct. 7-13

ナーゲル氏は「物価安定を回復するまでアクセルを離してはならない。利上げの時期尚早な停止は、一段と強い金融政策の引き締めが後々必要になる高インフレの長期化を招き、一層深刻なリセッション（景気後退）を引き起こすことになりかねない。断固とした金融政策対応だけが、インフレ期待が安定を失うことを防ぐ唯一の方法だ」と語った。

原題： Nagel Says ECB Must Withdraw Support Quickly, Not Stop Too Early（抜粋）