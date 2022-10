中国、７－９月のＧＤＰ統計発表延期－新たなスケジュール示さず

中国は18日に予定していた7-9月(第3四半期)国内総生産(GDP)の発表を延期した。国家統計局がウェブサイトで17日明らかにした。

新たな発表スケジュールや公表を遅らせた理由は示していない。同じく発表予定だった9月の工業生産とエネルギー生産、小売売上高、住宅価格と1-9月の固定資産投資と不動産投資・販売の公表も先送りされた。

税関総署も14日に発表する予定だった9月の貿易統計を まだ公表していないが、延期理由は示していない。

ブルームバーグのエコノミスト調査では、7-9月のGDPは前年同期比3.3%増と見込まれていた。新型コロナウイルス対策で上海などの大都市がロックダウン(都市封鎖)された4-6月(第2四半期)のGDPは 0.4%増だった。

北京で16日に開幕した第20回共産党大会は22日に閉幕する。

原題: China Delays Release of GDP Data Due Tuesday, No Reason Given、China Delays 3Q GDP Data Release; Gives No New Schedule、*CHINA ALSO DELAYS RELEASE OF SEPT. HOME PRICES: NBS