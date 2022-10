中国人民銀行(中央銀行)は17日、中期貸出制度(MLF)の1年物金利を予想通り2.75%に据え置いた。MLFを通じた供給額は5000億元(約10兆3000億円)で、10月の満期到来分と同額。前月まで2カ月連続で銀行システムから流動性を吸収していた。5年に一度の共産党大会が開会中で景気下支えを図る。

