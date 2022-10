ＥＣＢは10月以降も利上げ必要、インフレ上振れリスク－独連銀総裁

欧州中央銀行(ECB)はインフレ期待が不安化しないよう利上げとバランスシート圧縮を進め、より積極的な政策対応を求めるべきだとの認識を政策委員会メンバーのナーゲル・ドイツ連邦銀行(中銀)総裁が示した。

国際通貨基金(IMF)年次総会でワシントンを訪れている同総裁は、ECBは10月以後も利上げを続けなければならないと主張。エネルギー市場の緊張を踏まえれば、インフレ見通しに「大きな上振れリスク」があると述べ、ドイツでは来年の物価上昇率が7%を超えるとの見通しを示した。

「10月末のECB政策委だけでなく、中期的にインフレ率を2%に戻すにはさらなる利上げが必要だ」と明言。「金利措置の規模と引き上げ幅はいつの場合も、その時のデータとインフレ見通しに対する重要性によって決まる」と説明した。

ナーゲル総裁は時期尚早の利上げ停止に警鐘を鳴らし、「インフレ率の高止まりが長引けば長引くほど、長期的なインフレ期待がユーロシステムの目標を上回るリスクが高まる」と分析。「インフレ期待が上振れ方向に不安的化すれば、金利はさらに速いペースで上昇したり、より高水準になったりするはずで、インフレを望ましい水準に戻すためのマクロ経済コストも高くなるだろう」とし、 「これはECB政策委が絶対に阻止したいシナリオだ」と話した。

Food Is Taking Over as France’s Biggest Inflation Driver Source: Insee

同じくワシントン入りしたECB政策委メンバーのビルロワドガロー・フランス銀行(中銀)総裁はIMFの会議で、エネルギー価格高騰に対応した政府の価格上限措置について、各中銀がインフレとの闘いを緩める理由にはならないと指摘。

「価格上限設定が基調インフレを鈍化させるという幻想に陥ってはならない」と述べ、「価格上限は、一時的であれば、将来のインフレ率を犠牲にして今のインフレ率を押し下げるだけだ。ある種インフレのスムージングだ」と論じた。

原題: ECB Must Not Let Up Too Soon in Inflation Fight, Nagel Says、Villeroy Says Central Banks Must Not Be Fooled by Price Caps (抜粋)