米大統領補佐官、サウジ軍事支援変更の公算示唆－関係見直しで

米大統領補佐官、サウジ軍事支援変更の公算示唆－関係見直しでTony Czuczka
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「サウジへの安全保障支援に対するアプローチ変更」も－サリバン氏
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ＯＰＥＣプラスの減産合意巡り米国とサウジの間で異例の応酬
サリバン米大統領補佐官（国家安全保障問題担当）は16日、米国とサウジアラビアの関係見直しを巡り、バイデン大統領の選択肢には「サウジへの安全保障支援に対するアプローチ変更」が含まれるとの認識を明らかにした。
サリバン氏はＣＮＮの番組でのインタビューで詳細は明らかにしなかったものの、バイデン大統領が11月の中間選挙も踏まえ、与野党議員との協議に時間をかけるだろうと発言した。
サウジが盟主の石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなど非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」による減産合意を巡り、バイデン政権とサウジ指導者は公の場で異例の応酬を繰り広げている。米議会ではサウジへの武器売却停止を求める声が上がっている。
バイデン氏がサウジへの厳しい対応誓う、産油国減産で－複雑な計算も
バイデン氏は先週、ＣＮＮとのインタビューで、ＯＰＥＣプラスの減産合意を巡りサウジがロシアと行ったことが「一定の結果を招くだろう」との見解を示していた。
原題：Biden Aide Says Change in US Military Aid to Saudis Is Possible（抜粋）