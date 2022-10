日本銀行の黒田東彦総裁は15日、新型コロナウイルス禍からの景気回復を支え、日本の物価のノルム(社会規範)を確実にシフトさせるために金融緩和策を継続することが適切だと述べた。

黒田総裁はワシントンで開催された「グループ・オブ・サーティー(G30)」のセミナーに出席。日本のインフレはコストプッシュ要因が主導しており、米国や欧州のそれとは異なるとの見解を示した。

黒田氏はまた、日本のインフレ率が来年度には2%を下回る水準に低下するとの見通しを明らかにした。

賃金の伸びと物価上昇の好循環が物価安定には不可欠だと指摘。日銀が積極的な緩和策を始めてから10年近くたち、日本の物価のノルムがシフトしている兆しが見られると話した。

