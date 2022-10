北朝鮮軍は朝鮮半島の軍事的緊張を高める敵軍のさらなる挑発を看過せず、圧倒的な軍事力で対応すると、朝鮮中央通信(KCNA)が北朝鮮軍当局者を引用して報じた。

それによると、緊張を高める無謀な軍事的挑発を韓国は直ちにやめなければならないと同当局者は声明で主張した。また北朝鮮は敵軍の砲撃への対抗措置として、14日午後5時から同8時まで警告の砲撃を行ったとKCNAは伝えた。

