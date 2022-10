【欧州市況】英国債が乱高下、中銀購入は小幅で終了－株は上げ縮小

14日の欧州株は上げを縮小して引けた。英国の政策 撤回や米国のインフレ見通し悪化、米金融当局の根強いタカ派姿勢などによる影響が意識された。

ストックス欧州600指数は0.6%上昇。不動産や公益が買われた一方、テクノロジーとエネルギーは売り圧力にさらされた。指数は一時2.3%高まで上伸したが、米国の1年先のインフレ期待が7カ月ぶりに上昇したほか、5-10年先のインフレ期待も小幅ながら上昇したことが明らかになると、上げを削った。

英FTSE250指数も2.5%高まで急伸した後、上げを縮小。トラス英首相が財務相を交代し、法人税引き上げ凍結を撤回すると発表した。それでも英資産には依然高い不透明性が続いていると、市場参加者は警告した。

ブルーベイ・アセット・マネジメントのマーク・ダウディング最高投資責任者(CIO)は、「政治家の方向転換で、ボラティリティーは後退するかもしれない」としつつ、「英資産への最近のリスクプレミアムは続きそうだ。トラス首相の極めて弱い立場は変わっておらず、それが不透明性の背景になる」と指摘した。

欧州債市場では、英国債が急速に下げに転じた。英政府は減税案の一部撤回を発表。イングランド銀行(英中央銀行)は債券購入を終了した。

英30年債利回りは30ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)余りの低下から切り返し、23bp上昇の4.78%で取引を終えた。英中銀の買い入れ額が14億5000万ポンド(約2400億円)に減少したことが嫌気された。30年物インフレ連動債の利回りも一時は1.16%に低下したが、その後に反転し、12bp上昇の1.56%となった。

来週の債券市場は英中銀の購入というセーフティネットがなくなる。英国でトラス政権が長続きするのか、相場が荒れれば英中銀は再び介入に入るのかを、投資家は考えあぐねている。

「厳しい局面はまだ終わっていない。市場が次の展開を懸念するのは当然だ」とSMBC日興キャピタル・マーケットのハンク・キャレンティ氏は指摘。「英中銀は常に存在する。問題は、何か行動するかだ」と述べた。

イタリア債はドイツ債に対してアンダーパフォーム。欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、スロベニア銀行(中銀)のバスレ総裁が今後2会合のそれぞれで0.75ポイントの利上げが必要だと述べ、短期金融市場が見込むECB利上げ幅は8bp上昇した。

10月14日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.96% +0.04 独国債10年物 2.35% +0.06 英国債10年物 4.34% +0.14

