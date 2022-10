仏 ルノーのルカ・デメオ最高経営責任者(CEO)は、同社の電気自動車(EV)新会社設立計画やアライアンス(連合)見直しの可能性について、 日産自動車との協議が進んでいると話した。循環型経済への計画に関する記者会見の中での発言。

協議は「複雑で時間を要する」が、市場や技術などに関する多様なプロジェクトに重点を置いて「前向きな形」で進んでいるとした。

原題:Renault’s CEO Says Talks With Nissan Are ‘Proceeding Well’(抜粋)