ニューヨーク時間13日午前の外国為替市場で、ドル指数が上昇。一時の下げを埋めて2週間ぶり高値を付けた。9月の米消費者物価指数(CPI)指数が前月比0.4%上昇と、市場予想中央値(0.2%上昇)を上回る伸びとなったことがきっかけ。コアCPI指数の伸びも予想を上回った。

米消費者物価指数、9月は前月比0.4%上昇-前年比では8.2%上昇

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%上昇。CPI統計発表前は0.3%低下していた。

ドルは対円で0.3%高の1ドル=147円40銭。1998年ピークの147円66銭を試す展開となっている。CPI発表前は146円73銭付近で推移していた。

ユーロは対ドルで0.7%安の1ユーロ=0.9630ドル。同統計公表前は0.9748ドル。

原題:Dollar Jumps to Two-Week High After US CPI Report, Yen Drops(抜粋)