9月の米消費者物価指数(CPI)は、変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数が40年ぶりの高水準となった。根強いインフレが家計を圧迫している状況を浮き彫りにするとともに、米金融当局にさらなる大幅利上げを迫る内容となった。

コア指数は前年同月比で6.6%上昇と、1982年以来の大きな伸びとなった。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値(6.5%上昇)も上回った。前月比では0.6%上昇。市場予想は0.4%上昇だった。

総合CPIは前月比0.4%上昇。市場予想は0.2%上昇。前年同月比では8.2%上昇。市場予想は8.1%上昇だった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: Core US Inflation Rises to 40-Year High, Securing Big Fed Hike(抜粋)、US Sept. CPI Rose 0.4%, Above Estimate(抜粋)