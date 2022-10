韓国の サムスン電子は、先端半導体と関連機器の中国向け輸出を制限する米国の規制について、1年間の適用除外措置が認められたと米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が報じた。事情に詳しい複数の関係者からの情報を引用した。

米商務省は、サムスンが中国で半導体メモリー生産を継続するために必要な半導体製造装置などを今後も受け取ることを認めたという。サムスンは中国の西安と蘇州で半導体設備を運営している。

サムスンの広報担当者は、WSJ紙に対してコメントを控えた。

原題:Samsung Gets 1-Year Exemption From US Chip Curbs on China: WSJ (抜粋)