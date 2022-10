国際通貨基金(IMF)の対日審査責任者を務めるラニル・サルガド氏は日本銀行のイールドカーブコントロール(YCC、長短金利操作)について、現時点で長期金利の目標年限を短期化するのは良い考えでないとの見解を示した。

サルガド氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、プログラムの持続可能性を高めるには目標の短期化は重要だとしつつも、現況での変更は金融引き締めを示唆すると受け止められかねず、良案でないと語った。

また、持続的なインフレ実現に向け2.5%もしくは3%の賃上げであっても目にしたいとし、一段の賃上げの必要性で日銀と見解が一致すると指摘。来春の春闘の際に日銀がデータを見直すべきだと述べ、持続的なインフレ達成に金融緩和は必要だとコメントした。

原題:IMF’s Salgado Says Shortening YCC Target Now Not a Good Idea(抜粋)