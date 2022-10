欧州中央銀行(ECB)の政策担当者は、貸し付け促進を目的としてユーロ圏の金融機関に供与する条件付き長期リファイナンシングオペ(TLTRO)について、規則変更で合意に近づいているとロイター通信が 伝えた。

欧州の銀行の潜在的利益圧迫につながりかねない決定が、ECBが27日に開く政策委員会の会合で行われる可能性がある。

事情に詳しい関係者3人からの情報をロイターが引用したところでは、今月の専門家会議で五つの選択肢が検討され、その後三つに絞られた。スタッフが調整作業を進めている。

ECBの報道官は、ロイターの取材に対しコメントを控えた。

