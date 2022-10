ＥＣＢ、年内に中立金利の２％付近に到達可能－オーストリア中銀総裁

欧州中央銀行(ECB)は今後2回の会合で合計1.25ポイントの利上げをすれば、年内に中立金利に接近できると、政策委員会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁が述べた。

ホルツマン氏は12日、米首都ワシントンでCNBCヨーロッパに対し、今月27日の会合で政策金利を0.75ポイント引き上げた後に「恐らく12月に再び0.75ポイント、または0.5ポイントの利上げでも、中立金利とみられる水準付近になる」と語った。

中銀預金金利がその水準に達すれば、ECBは保有債券の巻き戻しについて考えることが可能になるとホルツマン氏は指摘。いわゆる量的引き締め(QT)に関して同氏が示した時間軸は、他の政策委員とも符合する。

政策委員会内で最もタカ派の一人とみられているホルツマン氏はまた、市場の予測は「まさに的を射ている」とし、1ポイントの利上げは選択肢ではあろうが、「市場の予想を超え、われわれが真剣だと市場に伝えるのに必要な分を上回る」と語った。

Source: Bloomberg Economics

原題:ECB Neutral Rate Near 2% Can Be Reached in 2022, Holzmann Says(抜粋)