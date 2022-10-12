ＯＰＥＣ月報、世界の石油需要見通しを下方修正－減産決定を裏付け

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は10ー12月（第４四半期）に必要となる原油生産見通しを引き下げた。先週発表し議論を呼んだ減産の正当性を裏付けた格好。

ＯＰＥＣは月報で、第４四半期に必要となる産油量予想を日量44万バレル削減。同期間の世界需要増見通しは日量90万バレル下方修正した。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成される「ＯＰＥＣプラス」は５日、日量200万バレルの生産枠削減を発表し、バイデン大統領をはじめとする米当局者から強い反発を招いた。今回の消費見通し引き下げはこの決定に至った動機を理解する手がかりとなる。

ＯＰＥＣ調査部は月報の中で、「世界経済の成長減速で、リスクは下向きに傾斜している」と指摘。「中国などで新型コロナウイルスの感染が再び拡大する可能性」と合わせ、石油市場では季節性の消費増加がみられない可能性があると分析した。

原題： OPEC Trims Oil-Demand Outlook, Making Case for Its Supply Cut（抜粋）