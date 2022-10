英中銀の債券購入プログラムは予定通り14日終了へ－中銀報道官

イングランド銀行(英中央銀行)の債券購入プログラムは依然、14日に終了することになっていると、中銀報道官が電子メールで明言した。ベイリー総裁が11日に示した期限は有効だと、取材に対して回答した。

中銀が延長の可能性を銀行関係者に示唆したとする英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)の報道についてはコメントを控えた。同紙によると、中銀と銀行との対話はベイリー総裁の11日の 発言前に行われたという。

英中銀「債券買い入れ延長もあり得る」と銀行関係者に示唆-報道

14日の債券購入終了が確認されたことで、英国債は下落。ポンドは上げを消した。

30年債利回りは一時12ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の4.92%。FT紙の報道を受けて債券購入が延長されるとの期待が浮上していた。

トロント・ドミニオン銀行の金利ストラテジスト、プージャ・クムラ氏は「ベイリー総裁の言葉は厳しく響くが、中銀の観点から見ればそれは必要なことだ」とした上で、「中銀は市場によく反応してきた。混乱が続くならば、そこから逃げ出すことはないだろう」と語った。

原題: UK Bonds Fall as BOE Confirms to Stop Buying Gilts This Week、UK Bonds Fall as BOE Confirms to Stop Buying Gilts This Week(抜粋)