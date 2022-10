深刻なリセッション、原油60ドル台前半に押し下げも－ＲＢＣ予測

RBCキャピタル・マーケッツによれば、深刻なリセッション(景気後退)のシナリオでは、北海ブレント原油価格は2023年半ばまでに1バレル=60ドル台前半に沈む可能性がある。この予測はRBCが示した三つのシナリオの一つで、現在のところ厳しいという。

RBCは12日のリポートで、リスクオンのシナリオでは、北海ブレントは23年半ばに115-120ドルで推移すると予想。マクロ経済は弱いが前向きなファンダメンタルズのシナリオでは、90-95ドルになる見通しを示した。

一方、石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」による減産合意を受け、シティグループは、北海ブレント原油価格の10-12月(第4四半期)の平均予想を12ドル引き上げて97ドル、23年は13ドル高い88ドルとした。

24年については75ドルに上方修正し、その後は65ドルを目指すと見込む。シティはOPECプラスの行動について、政治目的での経済的手段の行使加速を反映すると指摘した。

原題: Oil May Sink to Low $60s If Deep Recession Hits, RBC Forecasts 、Citi Raises Brent Oil Price Forecasts After Big OPEC+ Output Cut(抜粋)