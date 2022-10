イングランド銀行(英中央銀行)は市場の状況から必要と判断すれば緊急の債券購入プログラムを14日の期限以降まで延長する用意があると市中銀行に伝えた。協議について説明を受けた関係者3人を引用して英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

中銀は年金負債対応投資(LDI)の運用者を監視し、顧客が証拠金請求を満たすのに十分な現金の準備金を積み上げることができたかどうかを見極めようとしているという。

BOE Signalled Privately to Bankers It May Extend Bond-Buying: FT(抜粋)